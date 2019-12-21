شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه استعداداً لمواجهة أتلتيك بيلباو، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب كاسيميرو للإيقاف، وإيدين هازارد ومارسيلو وخاميس رودريجز ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو للإصابة، وماريانو دياز وأودريوزولا لأسباب فنية. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتيوبي. خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ميندي. خط الوسط: توني كروس، مودريتش، فالفيردي، إيسكو. خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، جاريث بيل، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد أتليتك بلباو في المركز السابع برصيد 27 نقطة.

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