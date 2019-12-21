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شكرا لقرائتكم خبر عن فاردي يحقق ثلاث أرقام مميزة بعد هدفه في مرمى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
تمكن الدولي الإنجليزي جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي، من تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في البريميرليج.
وتمكن مانشستر سيتي، من الفوز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتمكن فاردي من تسجيل هدف التقدم لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.
حيث ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن جيمي فاردي سجل 17 هدفًا في الموسم الحالي من البريميرليج، متفوقًا على باقي اللاعبين بـ6 أهداف.
وتابعت الشبكة أن ذلك الهدف هو الـ 29 لـفاردي في عام 2019 في الدوري الإنجليزي، متفوقًا كذلك بـ6 أهداف عن باقي اللاعبين.
وأتمت الشبكة، أن فادري تمكن من تسجيل 6 أهداف أمام مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، متفوقًا على اللاعبين الآخرين بهدفين.
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