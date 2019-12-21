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الامارات | محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم 2019

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة كرة أديداس الذهبية لأحسن لاعب في كأس العالم للأندية 2019 عقب قيادته لفريق بالفوز بلقب البطولة بعد التغلب على فلامينغو، البرازيلي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب البرازيلي فيرمينيو، في الوقت الإضافي عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وكان محمد صلاح، قد صنع هدفي فريقه في الدور نصف النهائي ولعب المباراة النهائية بشكل رائع قبل أن يخرجه المدرب في الدقيقة 120 من المباراة بأخر دقيقة، ليتوج اللاعب بالجائزة الفردية الأغلى في تاريخه حتى الأن ويصبح أول لاعب مصري يفوز باللقب والجائزة التاريخية الكبرى.

محمد صلاح نجح في الحصول على لقب هداف موسمين متتالين وابتعد اللاعب قليلاً عن مستواه قبل أن يعود في أخر ثلاث مباريات وأحرز أهداف عالمية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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