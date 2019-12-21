الامارات | لقب عالمي تاريخي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن لقب عالمي تاريخي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البرازيلي فيرمينيو، هدف لفريقه ليفربول الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية في مرمى فلامينغو البرازيلي ليقود به فريقه إلى الفوز بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه محرزاً ثلاثية تاريخية في عام 2019، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وبطولة العالم للأندية بقيادة هداف الفريق المصري محمد صلاح، الذي أضاف إنجاز جديد له ولفريقه الإنجليزي الذي فازا سوياً بلقب عالمي جديد ويصبح الفريق الإنجليزي هو بطل العالم بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

وكان الفريق الإنجليزي قد نجح في الفوز بمباراتين في البطولة، كان محمد صلاح، بطل الدور نصف النهائي بصناعة هدف بطريقة رائعة والمشاركة في الثاني كما لعب المباراة النهائية خط النار الهجومي لليفربول الذي يضم محمد صلاح، وساديو ماني وفيرمينو، وأصبح صلاح هو أول لاعب مصري يفوز بلقب كأس العالم للأندية في التاريخ ليضيف إنجاز جديد للاعب ولمصر في البطولات العالمية.