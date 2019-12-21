شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يفوز على ليستر 3-1 بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

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افتتح ليستر سيتي أهداف المباراة عبر نجمه الأول وهداف الدوري جيمي فاردي في 22 دقيقة، وفى الدقيقة 30 تعادل النجم الجزائري رياض محرز لصالح السيتي، قبل أن يسجل الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفى الشوط الثاني، أضاف البرازيلي جابريل خيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 69 من تمريرة رائعة من النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لينتهي اللقاء بفوز السيتيزنز 3-1.

بتلك النتيجة، يحافظ ليستر سيتي على وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة خلف ليفربول، صاحب الصدارة، بفارق 10 نقاط، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 38 في المركز الثالث.