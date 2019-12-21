شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية «قطر 2019»، التي تُوج بلقبها الريدز منذ قليل، بعد الفوز على فريق فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف أحرزه روبيرتو فيرمينو.
وحصل اللاعب البرازيلي برونو هنريكي، هداف فريق فلامنجو، على جائزة الكرة الفضية.
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