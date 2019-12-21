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في مباراة الضربات الثابتة.. المصري يتعادل مع بيراميدز بالدوري (فيديو)

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الممتاز.

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تقدم بيراميدز عن طريق عبدالله السعيد في الدقيقة 49، من ركلة حرة ليسجل هدفه المحلى رقم 98، ويتبقى له هدفان ليلتحق بنادي المائة، وتعادل حسن على للمصري في الدقيقة 74 من ركلة حرة أيضا.

بهذا التعادل، يرتقى بيراميدز للمركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يصعد المصري للمركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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