شكرا لقرائتكم خبر عن في مباراة الضربات الثابتة.. المصري يتعادل مع بيراميدز بالدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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تقدم بيراميدز عن طريق عبدالله السعيد في الدقيقة 49، من ركلة حرة ليسجل هدفه المحلى رقم 98، ويتبقى له هدفان ليلتحق بنادي المائة، وتعادل حسن على للمصري في الدقيقة 74 من ركلة حرة أيضا.

بهذا التعادل، يرتقى بيراميدز للمركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يصعد المصري للمركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.