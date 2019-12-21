شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول بطلًا لمونديال الأندية بالفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف «فيرمينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تُوّج نادي ليفربول الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز الذي حققه على نادي فلامنجو البرازيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خليفة الدولي، في نهائي مونديال الأندية «قطر 2019».

سيطر التعادل السلبي على أحداث اللقاء حتى انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الإضافي الأول، تسلم ساديو ماني كرة بينية، هيأها للقادم من الخلف روبيرتو فيرمينو الذي تسلّم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع والحارس وأودعها المرمى في الدقيقة 99، ليتوج ليفربول بأول لقب لكأس العالم للأندية في تاريخه.