شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يكشف مفاجأة مدوية عن «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسى، مفاجأة من العيار الثقيل، حول تولى مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، المهمة الفنية لـ«الديوك» خلال الفترة المقبلة.

ووفق ما نقلت صحيفة «آس» الإسبانية، فإن المدرب الفرنسى، المتوج بآخر نسخة من كأس العالم التي أقيمت العام الماضى في روسيا، أكد أن زيدان هو من سيتولى مهمة قيادة منتخب فرنسا مستقبلا.

وقال ديشامب، في حوار لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «مدرب المنتخب القادم سيكون زيدان، في لحظة أو أخرى سيكون هو».

وأما بالنسبة إلى احتمال اعتزال ديشان عالم التدريب، فأوضح أن هذا الأمر ليس بالشىء القريب، مضيفا «عندما تكون مدربا فعامل العمر ليس موجودًا».

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وكان الاتحاد الفرنسى لكرة القدم أعلن منذ أسابيع تمديد عقد ديشامب حتى نهاية عام 2022، وهو ما يضمن له قيادة الفريق خلال منافسات كأس الأمم الأوروبية التي ستقام العام المقبل، ومنافسات المونديال المقبلة عام 2022.

وتطرق ديشامب أيضا إلى مسألة عودة كريم بنزيمة إلى صفوف المنتخب، قائلا «ليس لدى ما أقوله عنه، بالنسبة لى هذه ليست مسألة للحديث عنها، وقرار محكمة النقض لا يعنينى، عندما يتوجب على اتخاذ أحد القرارات، فأتخذه أيا كان هو، لدى هدف واحد فقط، هو: المصلحة الجماعية لمنتخب فرنسا».

ولم ينضم بنزيمة لصفوف المنتخب الفرنسى منذ سنة 2015، في أعقاب حادثة ابتزاز زميله السابق، ماثيو فالبوينا.

في السياق ذاته، قررت اللجنة الأولمبية الجزائرية منح الفرنسى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسبانى، وسام الاستحقاق الأولمبى.

وذكرت اللجنة في بيان لها أمس الأول أن أعضاء مكتبها التنفيذى وافقوا بالإجماع على منح بنزيمة، وسام الاستحقاق الأولمبى، إلى جانب اثنين من الصحفيين. ولم تكشف اللجنة عن الطريقة التي سيتم بها تكريم بنزيمة، أو تاريخ إقامة هذا الحفل، كما لم يخف بنزيما، الذي ينحدر من أصول جزائرية، ارتباطه وتعلقه بموطن آبائه وأجداده، ولمح إلى رغبته في اللعب لمنتخب «محاربى الصحراء» لو سمح له مسؤولو الاتحاد الفرنسى بذلك.