شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الجماهيرية بالأقاليم في خبر «كان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عودة لزمن الكرة الجميل وما قبل الألفية الحالية وصولات وجولات الأندية الجماهيرية بأقاليم مصر، التى أفرزت عددا لا حصر له من نجوم المستديرة، وامتلكت فى السابق جميع مقومات النجاح إدارياً وجماهيرياً وفنياً، فصالت وجالت وناطحت القطبين الأهلى والزمالك، وحصدت الألقاب والبطولات قبل أن ينطفئ بريق أندية الأقاليم فى مصر مع حلول الألفية الجديدة، فودعت الممتاز ولم يعد منها إلا القليل على استحياء، وكانت العودة لدورى الأضواء والشهرة هزيلة لا تليق بتاريخها وعراقتها.

تاريخ الأندية الجماهيرية بالأقاليم يتحدث عن نفسه، فغزل المحلة الذى كان بمثابة «بُعبُع» القطبين، صاحب التتويج التاريخى بلقب الممتاز موسم 1973 مازال يعانى فى دورى الممتاز ب، كذلك الأوليمبى صاحب أول مشاركة مصرية فى البطولات الإفريقية والمُتوج بلقب الدورى موسم 1967 طال غيابه عن المسابقة المحلية منذ فترة ليست بقصيرة، كذلك المنصورة وجيلها الذهبى فى منتصف التسعينيات الذى قهر قطبى الكرة المصرية وقدم نتائج مذهلة محلياً وقارياً، وبلدية المحلة الذى كان مفرخة لنجوم المنتخبات المصرية صاحب الأداء الأنيق فى الممتاز، وأندية الصعيد التى أفرزت نجوما بالجملة أفادوا المنتخبات الوطنية بشكل مميز على مدار التاريخ.

«المصرى اليوم» تواصل مع عدد من نجوم اللعبة فى مصر من أجل الكشف عن أسباب أزمة الأندية الجماهيرية بالأقاليم ووضع حلول لكيفية عودة بريقها من جديد.

طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، نجم الاتحاد السكندرى السابق، قال: «الأزمة تكمن فى نقص الموارد المالية لهذه الأندية، فكيف ستقوم بالتعاقد مع لاعبين مميزين ومدربين من أصحاب الخبرات بدون موارد مالية ضخمة وميزانية كبيرة لذلك؟»، كما أشار العشرى إلى أن أسلوب التخطيط فى بعض أندية الأقاليم سيئ للغاية، وهو سبب آخر من أسباب التراجع، فإن جاءت الفرصة لأحدها للصعود للممتاز فعليه التخطيط جيداً للظهور بشكل لائق وليس لمجرد تمثيل دور ضيف الشرف فحسب.

وأتم تصريحاته مؤكداً أن أندية الصعيد موقفها يكون صعباً للغاية بسبب التوزيع الجعرافى وبعد المسافات وكثرة السفريات.

Advertisements

أما محمد عمارة، نجم الأهلى وهانزا روستك الألمانى ومنتخب مصر السابق، فقال: «الأساليب العشوائية التى يُدار بها عدد من أندية الأقاليم واحدة من أسباب تراجعها وليس الإمكانيات المالية فحسب». وضرب عمارة مثالاً ببلدية المحلة، ناديه الذى نشأ داخل جدرانه، قائلاً: «عندما كنت أمثل البلدية مع عدد كبير من نجوم الفريق فى بداية التسعينيات، كنا نظل بالشهور الطويلة دون الحصول على رواتبنا لأن الإمكانيات وقتها كانت محدودة ولكن كان لدينا هدف، وكان هناك مجلس إدارة على أعلى مستوى ومدير فنى كفء هو أحمد شعراوى، على عكس الأمور حالياً، فنادى البلدية قام باستثمار سور النادى من خلال تأجير المحال والحصول على مبالغ مالية كبيرة، ولكن الإدارة الضعيفة وراء أزمة الفريق فى الوقت الحالى».

خالد جلال، المدير الفنى السابق للزمالك، صاحب التجارب المميزة مع أندية الشرقية والسويس وكفرالشيخ فى دورى الممتاز ب، حصر الأزمة فى الإمكانيات المالية، مؤكداً ضرورة توفير مورد ثابت لكل نادٍ من الأندية الجماهيرية فى أقاليم مصر. ورفض خالد جلال فكرة الاستثمار داخل هذه الأندية، مشيراً إلى صعوبة دخول المستثمرين فى هذه الأندية الجماهيرية، مؤكداً أن أنصارهم سيرفضون بشدة هذا الأمر، ولكن من الممكن تسويق وبيع نجومها المميزين والموهوبين بأرقام كبيرة.

علاء عبدالعال، المدير الفنى السابق لإنبى والداخلية والحالى لبتروجت، أعرب عن أسفه من أحوال أندية الأقاليم فى مصر، مؤكداً أنها أثرت الممتاز فى زمن سابق بلاعبين رائعين وبمستويات أكثر من هائلة. وقال عبدالعال: «الأزمة فى عدم وجود إمكانيات وموارد مالية ثابتة، فالمحافظة تصرف مليونى جنيه على الأكثر لكل فريق على فترات متباعدة، وهذا أمر غير كافٍ على الإطلاق».

وأضاف عبدالعال: «على هذه الأندية العريقة توفير موارد مالية ثابتة وكبيرة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير ملاعبها واستاداتها من قبل كل محافظة، وتهيئة بعض الأجواء المحيطة بها من أجل العودة لمكانتها سريعاً». وواصل: «الكثير من إدارات الأندية تجمع الموارد من أكثر من جهة ولكن الصرف يكون بشكل خاطئ، فالأمر يحتاج إلى أشخاص من ذوى الخبرات».

وأنهى حديثه: «كرة القدم أصبحت صناعة، والموارد المالية تحكم بشكل كبير، وأتمنى عودة الأندية الجماهيرية جميعها للممتاز، ورؤية دورى مصرى على الطريقة الإنجليزية، حيث نسعد كثيراً برؤية امتلاء مدرجات منافساتها فى كل مباراة».

يوسف حمدى، نجم الاتحاد السكندرى والزمالك السابق، وضع عدة حلول، فى مقدمتها الاعتماد على أبناء النادى وأصحاب المدينة من اللاعبين، مشيراً إلى أن انتماءهم وطموحهم يكون أكبر من غيرهم من اللاعبين الذين تقوم الإدارات بشرائهم وينتمون لمحافظات أخرى. كما شدد حمدى على ضرورة توفير إمكانيات مالية من قبل مجالس إدارات الأندية لمواكبة صناعة كرة القدم فى الوقت الحالى. واختتم حديثه قائلاً: «يجب أن يكون طموح إدارات هذه الأندية على قدر أحلام جماهيرها فى الصعود والعودة للتألق والتوهج فى الممتاز، فأغلب إدارات الأندية بلا طموحات».