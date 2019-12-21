شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يرفض رحيل أزارو في الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بتواجد وليد أزارو ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، رافضاً فكرة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تلقيه عدة عروض أوروبية وخليجية، وشدد فايلر على أن أزارو من اللاعبين المتميزين الذين يحتاج الفريق لجهودهم لتحقيق هدف الفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية. وعقد المدير الفنى أكثر من جلسة مع أزارو طالبه خلالها بضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر، فى التعامل مع الفرص التى تسنح له، حتى يتمكن من التعبير عن قدراته وإمكانياته الحقيقية، التى تؤهله لقيادة هجوم الأهلى خلال الفترة المقبلة. يأتى هذا فى الوقت الذى استقر فيه الجهاز الفنى على أن يكون قيد المهاجم الأجنبى الجديد على حساب الأنجولى جيرالدو، الذى تلقى عدة عروض للإعارة فى يناير المقبل.

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من ناحية أخرى، تماثل أحمد فتحى، لاعب الوسط بالفريق، للشفاء من رشح الركبة الذى تعرض له مؤخراً وبات جاهزاً للمشاركة فى مواجهة الغد، المقررة أمام الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدورى.

كان فتحى قد تعرض للإصابة فى الركبة عقب مباراة حرس الحدود قبل الأخيرة، وغاب بسببها عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة، وسيختتم الفريق استعداده اليوم الأحد لمواجهة الاتحاد السكندرى مساء الإثنين. فيما تعافى عمرو السولية من نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرًا وحرمت الفريق من جهوده فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة، ومن المنتظر أن يكون اللاعب متواجداً ضمن حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أمام الاتحاد السكندرى بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة، ومع إعلان جاهزيته للمباريات، خاصة بعدما تدرب اللاعب صباح الجمعة.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم الأحد، عقب خوض مرانه الأخير على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، تعافى رامى ربيعة من آلام العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى الماضية، وغادر الملعب على إثرها فى الشوط الثانى، وأكد الجهاز الطبى أن اللاعب سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفنى، بعدما تحسنت حالته وأصبح جاهزا لمباراة الاتحاد، وبات الأمر متروكا من الناحية الفنية للجهاز الفنى، بقيادة رينيه فايلر، لاتخاذ قراره النهائى، سواء بإشراك ربيعة فى المباراة من البداية أو الإبقاء عليه بدكة البدلاء، أو استبعاده نهائياً من المواجهة لتفادى تجدد إصابته، خصوصاً أنه بات من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى فى مركز قلب الدفاع. فيما يعقد الجهاز الفنى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين عقب انتهاء مران اليوم، للاستقرار على طريقة اللعب والتأكيد على مهام كل لاعب فى مباراة الاتحاد السكندرى، وشرح مواطن القوة والضعف فى صفوف «زعيم الثغر».