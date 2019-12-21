شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يرصد 30 ألف جنيه لكل لاعب للفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رصد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى 30 ألف جنيه كمكافأة لكل لاعب بالفريق الكروى الأول، فى حال الفوز على الأهلى، فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين غداً «الاثنين» على أرض ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، وجاء ذلك من أجل تحفيز اللاعبين بشكل جيد، ولمواصلة الانتصارات التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة على المستوى المحلى والبطولة العربية، فضلاً عن أن الفوز على الأهلى سيمنح «زعيم الثغر» صدارة الدورى الممتاز، بعدما احتل الفريق المركز الثانى برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى المتصدر برصيد 21 نقطة.

من جهة أخرى كثف طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، من الجلسات التحفيزية للاعبيه، من أجل تخطى الأهلى، مؤكداً لهم أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، لافتاً إلى أن الفوز على الأهلى ليس مستحيلاً، لكن يتطلب التركيز خلال الـ90 دقيقة. فيما يسابق الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى، تحت إشراف الدكتور عمرو الأشلم، الزمن لتجهيز إيمانويل أوكوى، مهاجم الفريق الأول، للحاق بمباراة الأهلى المرتقبة، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة. ويأمل الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى فى تواجد إيمانويل أوكوى، ضمن صفوف زعيم الثغر أمام المارد الأحمر، خاصة بعدما نجح الأوغندى فى تقديم أوراق اعتماده مع الفريق السكندرى خلال مشاركته بمباريات الدورى الممتاز، وكان الفريق قد واصل تدريباته مباشرة دون الحصول على راحة أمس، بسبب ضيق الوقت، بعد الفوز على نادى مصر فى المباراة، التى أقيمت الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة.