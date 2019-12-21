محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

محمد الدمتناوي

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق لقب كأس العالم للأندية الذي أقيم في الدوحة وذلك بالفوز في المباراة النهائية على فلامينجو البرازيلي بهدف مقابل لاشيء.

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حيث حقق نجم فريق ليفربول الدولي المصري محمد صلاح إنجازًا رائعًا بعد فوز فريقه ببطولة كأس العالم للأندية.

وحصل نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حاليًا في قطر.

وعقب نهاية المباراة حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في البطولة، حيث حصل على كرة أديداس الذهبية.