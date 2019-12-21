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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول بطلا لـ كأس العالم للأندية 2019 على حساب فلامنجو العنيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019
علي خلاف
أحرز فريق ليفربول الإنجليزي لقب بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الحالية بعد تغلبه الصعب على منافسه في النهائي فريق فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادروس بهدف نظيف في الشوط الإضافي الأول.
ليفربول ضد فلامنجو
شهدت المبارة قوة ومنافسة داخل المستطيل الأخضر بين الفريقين طوال الوقت الأصلي الذي فشل فيه ليفربول في هز الشباك البرازيلة بفضل الحارس المخضرم دييغو ألفيس الذي تألق بشكل لافت ضد هجمات الريدز.
الإثارة تشتعل في آخر دقائق المباراة
وكان حكم اللقاء قد احتسب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، بعد أن أعاق المدافع البرازيلي رافينيا مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلغيها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، الأمر الذي أثار استياء يورغن كلوب ولاعبيه كثيرا.
فيرمنيو يسجل هدفا قاتلا في شوط المباراة الإضافي
وانتهى الوقت الأصلي في مباراة ليفربول أمام فلامنغو بالتعادل السلبي، الأمر الذي دفع المباراة لشوطين إضافيين، تمكن فيها "الريدز" من حسم المباراة بهدف نظيف.
وسجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي فيرمينو، في الدقيقة 99، بعد أن استلم تمريرة من زميله ساديو ماني، وتلاعب بمدافعي وحارس مرمى الفريق البرازيلي، قبل أن يسكنها بهدوء في الشباك.
ليفربول يفك عقدة مونديال الأندية
بهذا الفوز تمكن ليفربول الإنجليزي من فك عقدته التي دامت لأربعة عقود، وتوج بلقب كأس العالم للأندية 2019 على حساب فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادروس .
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