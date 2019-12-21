الهلال يخسر ثالث العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أهدر الهلال فرصة ثمينة للحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة القدم التي اختتمت أمس في قطر بخسارته أمام فريق مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح 3-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، واكتفى بالمركز الرابع والحصول على جائزة مليوني دولار مقابل 2.5 مليون دولار لمونتيري.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، حيث افتتح الهلال التسجيل عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 35، ثم عادل أرتورو جونزاليس لمونتيري في الدقيقة 55، قبل أن يضيف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري في الدقيقة 60، ثما أعاد البديل الفرنسي بافتيمبي قوميز الهلال إلى المباراة بإدراك التعادل في الدقيقة 66.

وسجل ضربات الهلال بنجاح، الفرنسي قوميز، والإيطالي جوفينكو، والكوري الجنوبي هيون سو، فيما أضاع كارلوس إدواردو ومحمد كنو، حيث نجح الحارس في صد كرتيهما.

وفرط الهلال في خطف الفوز خاصة أن الفريق المكسيكي لعب ناقصا 9 من لاعبيه الأساسيين بعدما قرر المدرب إراحتهم قبل خوض نهائي الدوري المكسيكي.

بدأ الفريقان المباراة بطريقة واحدة، إذ اعتمد المدربان، الروماني رازفان لوشيسكو والأرجنتيني أنطونيو محمد طريقة (4/2/3/1)، مما أدى إلى خلو الدقائق الأولى من أي فرص حقيقية على المرميين لكن الأفضلية مالت لصالح مونتيري الذي شن أكثر من هجمة مرتدة على مرمى عبدالله المعيوف.

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وانتظر الهلال حتى الدقيقة التاسعة لشن أول هجمة عن طريق محمد البريك الذي مرر كرة عرضية متقنة لعمر خربين نجح دفاع مونتيري في إبعادها من أمامه. في المقابل أضاع أرتورو جونزاليس فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل لمونتيري بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة ذكية من أنخل زالديفار إلى جونزاليس الذي انفرد بمرمى المعيوف لكنه تباطأ في التسديد وسمح لدفاع الهلال بالتدخل، كما كاد كاستييو ميخا أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 24 عبر تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن المعيوف أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 35 تقدم الهلال برأسية كارلوس إدواردو من ضربة رأس رائعة استفاد خلالها من عرضية ياسر الشهراني من الجهة اليسرى.

وكان بمقدور إدواردو أن يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 39 لكن رأسيته ضلت المرمى، كما أضاع خربين فرصة ذهبية عندما واجه المرمى وسدد بين يدي الحارس المكسيكي.

وفي الشوط الثاني، أهدر خربين فرصة أخرى من خلال انفراده بالمرمى.

وفي الدقيقة 55 أدرك مونتيري التعادل عن طريق أرتورو جونزاليس بضربة رأسية قوية استغل خلالها خروج المعيوف الخاطئ، فيما تمكن زميله ماكسيميليانو ميزا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 66، نجح البديل الفرنسي بافتيمبي قوميز في تسجيل هدف التعادل للهلال بضربة رأسية بعد أن شارك بديلا لخربين في الدقيقة 60.

ومارس الهلال ضغطا متواصلا على جبهة خصمه إلا أنه لم يستثمر هذا الضغط في ترجيح كفته لتنتهي المباراة بالتعادل ويفصل فيها بركلات الترجيح.