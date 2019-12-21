فرسان المصمك بطل بولو دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

توج فريق فرسان المصمك السعودي للبولو، بطلا لبطولة الحبتور التي اختتمت أمس في ملعب نادي الحبتور في دبي، وذلك بعد أن كسب فرسان طويق السعودي بنتيجة 9-4.

Advertisements

وحصل فريق طويق على المركز الثاني.

من جهته بارك رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان الفائزين بعد تحقيق لقب البطولة التي اعتبرها فرصة لاحتكاك اللاعبين واكتساب الخبرة وجذبهم للعبة، مشيرا إلى أن الاتحاد يسير وفق خطته الاستراتيجية في تأسيس ونشر اللعبة.

وبين زيدان أن المملكة ستستضيف بطولة العلا لبولو الصحراء ضمن موسم شتاء طنطورة 2020 في منتصف يناير المقبل بمشاركة لاعبين عالميين، مؤكدا أن هذه الاستضافة هي امتداد لاستضافات المملكة لرياضات عالمية متعددة بحضور نجوم العالم في كل لعبة.