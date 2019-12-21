مدرب وطني: اللاعبون أضعفوا الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

أعاد لاعب الاتحاد السابق المدرب الوطني عادل الثقفي، المشكلة الأساسية التي يعاني منها الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية إلى فشل الجهاز الفني السابق بقيادة التشيلي خوزيه سييرا في اختياراته للعنصر الأجنبي وضعف جميع خطوط الفريق.

مضيفا إلى ذلك، غياب لاعب محور الارتكاز الصريح الذي يجيد الربط بين الدفاع والهجوم مما أضعف الفريق.

ورغم وجود المغربي كريم الأحمدي والدولي عبدالإله المالكي في مركز المحور، إلا أن الثقفي قال إنهما لا يرتقيان إلى ما يتطلع إليه الفريق.

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وأضاف «وسط الملعب هو مقياس قوة الفريق إلا أن الاتحاد يعاني من عدم وجود لاعب يقرأ مجريات اللقاء ويصنع فرصا حقيقية للمهاجمين بالإضافة إلى ضعف لاعبي الأجنحة مما أدى إلى إضعاف الأظهرة وعدم تقديمهما المطلوب منهما في الهجوم والدفاع».

وتابع «من بين الأسباب التي غيبت الاتحاد وأبعدته عن مستوياته، غياب اللاعب المؤثر فهد المولد الذي يقضي فترة إيقاف فرضت عليه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، فهذا الغياب أثر بشكل كبير على الفريق وطريقة لعبه وأسلوبه نظرا لما يمتلكه المولد من إمكانات عالية وتميزه هجوميا من حيث تسجيل الأهداف وإرباك الخصوم».

واختتم الثقفي بمطالبة الجهازين الفني والإداري بالتعاقد مع محور ارتكاز صريح وصانع ألعاب ولاعبين يمتلكان إمكانات عالية في خانة الجناح بالإضافة إلى مهاجم صريح ومدافع قوي.

أسباب غيبت الاتحاد بحسب الثقفي

عدم وجود لاعب محور صريح يربط بين الدفاع والهجوم

المغربي كريم الأحمدي والدولي عبدالإله المالكي لا يلبيان التطلعات

غياب اللاعب الذي يقرأ مجريات اللقاء ويصنع فرصا حقيقية للمهاجمين

ضعف الأجنحة مما أدى إلى إضعاف الأظهرة

غياب اللاعب المؤثر فهد المولد الذي يقضي فترة إيقاف من قبل الرقابة على المنشطات

احتياجات المرحلة

محور ارتكاز صريح

صانع ألعاب

لاعبان يمتلكان إمكانات عالية في خانة الجناح

مهاجم صريح

مدافع قوي