شكرا لقرائتكم فايز عريبى يشكو حكم مباراة طنطا والمقاصة لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
انتهت مباراة مصر للمقاصة وطنطا بتعادل الفريقين 1/1 والتي أقيمت اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.
كانت الدقيقة 81 من عمر الشوط الثانى قد شهدت جدلا كبيرًا حول احتساب حامل الراية ممدوح مصطفى إسماعيل ضربة جزاء لصالح المقاصة داخل منطقة جزاء طنطا دون أى تلامس بين اللاعب والمهاجم، ما تسبب فى اعتراض الجهاز الفنى لطنطا، وتم بعدها طرد أيمن المزين المدير الفنى للفريق للاعتراض.
يذكر أن طنطا يحتل المركز الحادى عشر برصيد تسع نقاط ويستعد الفريق للقاء أسوان الثلاثاء المقبل على ملعب طنطا.
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