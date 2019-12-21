شكرا لقرائتكم طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى والاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المقاولون - الاسماعيلى : أحمد جمال ووائل شعبان وخالد حسين ومحمد نهاد محجوب حكما رابعا .
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