شكرا لقرائتكم طنطا يصرف مكافأة للاعبين تعويضا للظلم أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة طنطا برئاسة فايز عريبى صرف مكأفاة فوز للاعبى الفريق تعويضا على الظلم الذى تعرضوا له أمام مصر المقاصة فى المباراة التى جمعتهم ببطولة الدورى المصرى .

انتهت مباراة مصر للمقاصة وطنطا بتعادل الفريقين 1/1 والتي أقيمت اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.

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تقدم طنطا عن طريق احمد الشاذلي في الدقيقة 49 من ركلة ركنية قبل ان يتعادل عصام صبحي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد تشكيك الجهاز الفنى ولاعبى طنطا فى صحة الركلة والتى تبدو فعليا مشكوكا فى صحتها.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 8 في المركز الـ 12 بينما يرتفع رصيد طنطا للنقطة 9 في المركز الـ 11 في جدول الدوري.