شكرا لقرائتكم طنطا يصرف مكافأة للاعبين تعويضا للظلم أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
انتهت مباراة مصر للمقاصة وطنطا بتعادل الفريقين 1/1 والتي أقيمت اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري.
تقدم طنطا عن طريق احمد الشاذلي في الدقيقة 49 من ركلة ركنية قبل ان يتعادل عصام صبحي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد تشكيك الجهاز الفنى ولاعبى طنطا فى صحة الركلة والتى تبدو فعليا مشكوكا فى صحتها.
بهذة النتيجة يرتفع رصيد المقاصة للنقطة 8 في المركز الـ 12 بينما يرتفع رصيد طنطا للنقطة 9 في المركز الـ 11 في جدول الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يصرف مكافأة للاعبين تعويضا للظلم أمام المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.