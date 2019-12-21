شكرا لقرائتكم إيهاب جلال : مكمل مع المصرى ولن أستقيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أنه لم يرحل عن قيادة الفريق، مؤكدًا إن المصرى يقدم أداء جيد فى معظم المباريات، إلا أن التوفيق يغيب في النتائج.

أضاف جلال فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، قائلاً: "أنا شغال مع المصرى لحد ما يحصل حاجة تقول ماينفعش نكمل، والأداء جيد فى معظم المباريات لكن النتائج يغيب عنها التوفيق وهذا أمر طبيعى فى كرة القدم.

وعن مواجهة بيراميدز التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، قال المدير الفنى للمصري أن النتيجة عادلة إلى حد كبير.

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إيهاب جلال أكد أن بيراميدز رغم الغيابات فهو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وخاصة عبد الله السعيد وإيريك تراوري، كما أنه يمتلك مديرا فنيا الكابتن زيزو، هو أستاذ جميع المدربين وشرف لأي مدرب أن يلعب أمامه.

أشار إيهاب جلال إلى إنه لم يتوقع أن يؤدي بيراميدز بهذا الشكل الجيد مع زيزو في مباراته الأولى والفريق أدى بشكل أفضل من عهد ديسابر، ومع عودة الغيابات سيكون بيراميدز أقوى بكثير، وزيزو مدرب رائع وقادر على جعل الفريق أقوى.

بهذه النتيجة يصل بيراميدز للنقطة 13 محتلاً المركز السابع، فيما وصل المصرى للنقطة 8 محتلاً المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الفرق.