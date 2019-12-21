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شكرا لقرائتكم الجونة يتعاقد مع مساعد "جوزيه" فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما قرر نادي الجونة تعديل وتمديد تعاقد رضا شحاتة، المدرب العام للفريق، موسما إضافيا ليستمر في منصبه الموسم المقبل 2020-21.
ويصل بيدرو بارني إلى الجونة يوم السابع والعشرين من ديسمبر الحالي ليتابع مباراة الإنتاج الحربي من المدرجات ويبدأ مهمته في الأول من يناير المقبل.
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