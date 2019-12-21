شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يختار "كيشو" أفضل لاعب فى العالم تحت 23 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتأهل كيشو إلى دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم . أستطاع كيشو أن يتوج بعدة ميداليات عالمية منها ذهبية الالعاب العسكرية والأفريقية وكذلك ذهبية بطولة العالم بالمجر .

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