شكرا لقرائتكم حسام البدرى يعقد اجتماعا مع الجناينى لمناقشة معسكرات المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب حسام البدرى، من اتحاد الكرة إقامة معسكرين للاعبى المنتخب الوطنى المحليين لمدة 3 أو 4 أيام، فى يناير وفبراير المقبلين، وتحديدا قبل المعسكر الرسمى للفراعنة فى مارس المقبل الذى يشهد افتتاح مشوار الفراعنة فى تصفيات كأس العالم 2022.
وأرجع حسام البدرى طلبه إلى رغبته فى التواصل مع اللاعبين بشكل مستمر خاصة وأن أخر معسكر كان فى نوفمبر الماضى، ومن الصعب ألا يتجمع لاعبو المنتخب طوال تلك الفترة.
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