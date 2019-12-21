شكرا لقرائتكم بيراميدز يتعادل مع المصري بهدف فى قمة كروية ساخنة ومثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقي المصري وبيراميدز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت فى اطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. تقدم عبد الله السعيد لبيراميدز فى الدقيقة 49، قبل ان يتعادل حسن علي للمصري فى الدقيقة 74. بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز للمركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يصعد المصري للمركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط. وجاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة عبد العزيز عبد الشافى " زيزو " كالتالى : حراسة المرمي: المهدي سليمان. خط الدفاع: محمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصور. خط الوسط: محمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق واسلام عيسي وعبد الله السعيد. Advertisements خط الهجوم: جون أنطوي. بينما جاء تشكيل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال كالتالى : حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: كريم العراقى – أحمد شوشه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى. خط الوسط: إيزى أيميكا – فريد شوقى – حسين رجب – حسن على. خط الهجوم: مفتاح طقطق – محمود وادى.

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