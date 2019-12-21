شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى يذاكر الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فايلر تسلّم من جهازه المعاون إحصائية كاملة عن فريق الاتحاد وملخص لأهم مباريات الفريق في الدوري طوال الفترة الماضية ويبدو قوة الدفاع من أهم الملاحظات التى تم تدوينها عن زعيم الثغر حيث إهتزت شباكه 5 مرات في 9 مباريات كما أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة هذا الموسم.
فايلر يعقد محاضرة مع لاعبيه غداً ، الأحد، من أجل التحدث حول عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة التى يتواجه فيها المتصدر بـ20 نقطة (الاهلي) مع صاحب المركز الثاني بـ19 نقطة(الاتحاد) وان كان الاهلي لديه مباراتين مؤجلتين.
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