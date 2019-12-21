شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يصعد إلى الثالث.. ولايبزيغ "بطل الشتاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى بايرن ميونخ الدور الأول من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المركز الثالث، بعد فوزه على فولفسبورغ 2 - صفر، في المرحلة السابعة عشر من المسابقة.

وسجل هدفي بايرن ميونخ كل من جوشوا سيركزي في الدقيقة 85 وسيرغي نابري في الدقيقة 88.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى، حقق فريق لايبزيغ لقب بطل مرحلة الشتاء، بعد أن فاز على ضيفه أوغسبورغ 3 - 1، فيما فاز باير ليفركوزن على ماينز 1 - صفر، وكولن على فردير بريمن 1 - صفر، بينما تعادل شالكه مع ضيفه فرايبورغ 2 - 2 .