محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية التي احتضنتها قطر وفاز بها فريق الريدز.

وتسلم صلاح جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية بعد نهاية المباراة النهائية بين فريقي ليفربول وفلامنجو البرازيلي.

وشارك صلاح في تتويج فريق ليفربول بكأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي، بعد انتهاء المباراة النهائية لحساب الريدز بهدف دون رد.

وتعد هذه هي البطولة الثالثة لصلاح مع ليفربول هذا الموسم بعد السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.