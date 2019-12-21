محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
فاز محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية التي احتضنتها قطر وفاز بها فريق الريدز.
وتسلم صلاح جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية بعد نهاية المباراة النهائية بين فريقي ليفربول وفلامنجو البرازيلي.
وشارك صلاح في تتويج فريق ليفربول بكأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي، بعد انتهاء المباراة النهائية لحساب الريدز بهدف دون رد.
وتعد هذه هي البطولة الثالثة لصلاح مع ليفربول هذا الموسم بعد السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.