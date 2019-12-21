الجونة يعلن مدربه الجديد رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعاقد نادي الجونة مع البرتغالي بيدرو بارني، ليتولى القيادة الفنية للفريق، بدءً من يوم 1 يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الحالي (2019-2020).

وكان الجونة أقال الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، إذ يحتل الفريق حاليا المركز الـ11 في الدوري بعشر نقاط.

وأعلن الجونة أن بارني سيصل إلى مصر يوم 27 ديسمبر الجاري، ليتابع مباراة الإنتاج الحربي من المدرجات ويبدأ مهمته في يناير 2020.

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كما قرر نادي الجونة تعديل وتمديد تعاقد رضا شحاتة، المدرب العام للفريق، موسمًا إضافيًا ليستمر في منصبه الموسم المقبل (2020-21).

بارني يمتلك تجربة سابقة في مصر، حين عمل مع مانويل جوزيه في الأهلي بمنصب المدرب العام للفريق منذ 2011 حتى 2012.

يذكر أن صاحب الـ53 عاما تولى القيادة الفنية للإسماعيلي موسم (2017-18)، ولعب مع الفريق 15 مباراة لم يتلق خلالهم سوى هزيمتين فقط.