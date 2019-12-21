الصراع مستمر.. مان سيتي يعاقب ليستر بثلاثية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

قلب فريق مانشستر سيتي حامل اللقب تأخره بهدف أمام ضيفه ليستر سيتي إلى الفوز 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم جيمي فاردي بهدف لليستر في الدقيقة 22 ولكن مانشستر رد بثلاثية بواقع هدفين في الشوط الأول وهدف واحد في الشوط الثاني.

وأدرك الجزائري رياض محرز التعادل لمانشستر في الدقيقة 30 ثم أضاف الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 43 قبل أن يتكفل البرازيلي جابريل جيسوس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 38 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الوصيف فيما يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.