التعادل يخيم على مواجهة المصري وبيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تعادل فريق المصري م أمام بيراميدز بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء اقيم مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.
تمكن عبد الله السعيد من تسجيل الهدف الأول لفريق بيراميدز، مستغلا ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ليسكن الكرة بنجاح على يسار الحارس.
وجاء هدف التعادل لفريق المصري، عن طريق حسن علي في الدقيقة 74 بعد تسديد ركلة ثابتة بقدمه اليسرى فشل حارس بيراميدز في التصدى لها.
وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما وصل المصري إلى 8 نقاط وظل في المركز الثالث عشر.
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