اتحاد السلة يعلن المدير الفني لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أعلن الإتحاد المصري لكرة السلة عن تولي أحمد مرعي المدرب الحالي للإتحاد السكندري القيادة الفنية لمنتخب مصر للرجال.

وسيتولي أحمد مرعي المسئولية الفنية لمنتخب مصر بجوار تدريبه لفريق الإتحاد السكندري.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة أحمد مرعي، وسام جبر كمدرب عام ومحمد سليم مدرب ، ووائل لطفي مدير إداري وسامح صلاح إداري ومحمد ربيع إداري والجهاز الطبي بقيادة دكتور أحمد يحيي وسيضم الجهاز مخطط احمال ومحلل اداء ومعد نفسي ومدلك.

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وقاد أحمد مرعي الإتحاد السكندري للفوز بالبطولة العربية ودوري المرتبط منذ توليه مسئولية الفريق السكندري في صيف 2019.

ويستعد منتخب مصر لكرة السلة للمشاركة في تصفيات أفريقيا المقرر إقامتها خلال فبراير المقبل، ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة بجوار كلا من المغرب وأوغندا وينتظروا الفائز من غانا أو ليبيريا أو ليبيريا، والذي سيتحدد في يناير المقبل.

وجدير بالذكر أن الإتحاد المصري لكرة السلة، قبل إستقالة عصام عبد الحميد المدرب السابق للمنتخب بعد خروج المنتخب من دور الـ16 لبطولة أفريقيا للمحليين ( الأفرو كان).