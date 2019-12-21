حلم صلاح يتحقق.. ليفربول بطلاً لمونديال الأندية على حساب فلامنجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

توّج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في العاصمة القطرية "الدوحة".

هدف ليفربول جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول ليحصل الريدز على البطولة الثالثة له هذا الموسم بعد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وكان ليفربول تأهل إلى المباراة النهائية بالفوز على مونتيري المكسيكي (2-1) في المقابل صعد بطل البرازيل للدور ذاته بالفوز على الهلال السعودي (3-1).

تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية كان يُعد حلمًا للنجم المصري محمد صلاح والذي كان يُعد أحد أحلامه التتويج بالبطولة منذ 14 عامًا.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - أندي روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أرنولد - جوردان هندرسون - تشامبرلين - نابي كيتا - ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.

تشكيل فلامنجو: دييجو ألفيش - رافينيا - رودريجو - بابلو ماري - فيلبي لويس - سانتوس - ويليان أراو - ريبيرو - أراسايتا - هنريكي - جابرييل.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الأولى من بداية المباراة أهدر روبيرتو فيرمينو فرصة محققة لليفربول بعد انفراده بالمرمى البرازيلي ليسدد كرة تمر أعلى المرمى.

ليفربول واصل إهدار الفرص حيث سدد نابي كيتا كرة قوية بعد تمريرة من صلاح في الدقيقة الرابعة لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

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أرنولد في الدقيقة السادسة سدد كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني حرم القائم ليفربول وفيرمينو من تيسجل هدف ليفربول بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.

صلاح أهدر فرصة هدف لليفربول في الدقيقة 50 بعد عرضية من أرنولد لتظل النتيجة سلبية.

الفريق البرازيلي أهدر أخطر فرص المباراة بعد تسديدة من جابرييل من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 يحولها أليسون لركنية.

ليفربول في آخر عشر دقائق حاول تسجيل هدف أول في المباراة بعد تسديدة من أرنولد ترتطم في مدافع فلامنجو وتصل الكرة سهلة للحارس.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق تألق حارس فلامنجو وأنقذ مرمى فريقه من هدف رائع بعد تسديدة من هندرسون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح ليفربول قبل أن يتراجع عن قراره بعد رجوعه لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 100 استطاع البرازيلي فيرمينو أن يسجل هدف ليفربول الأول بعد هجمة مرتدة رائعة حيث مرر ماني الكرة لفيرمينو الذي يراوغ المدافع ويسدد في الشباك البرازيلية.

ليفربول بعد الهدف أهدر هدف ثان الأول عن طريق أرنولد والثاني عن طريق فيرجل فان دايك بعد تألق الحارس البارزيلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع خرج محمد صلاح ليحصل على إشادة وتحية كبيرة من الجماهير ليشارك بدلاً منه شيردان شاكيري.