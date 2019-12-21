أرقام مميزة لـ محمد صلاح وليفربول بعد التتويج بمونديال الأندية

توج فريق ليفربول الانجليزي ببطولة كأس العالم للأندية عقبه فوز علي نظيره فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي استاد خليفة الدولي بالدوحة.



وتستعرض "الوفد"، أبرز الأرقام من فوز ليفربول ومشاركة محمد صلاح في لقاء الليلة ..

- أصبح فريق ليفربول ثاني فريق انجليزي يحقق لقب البطولة بعد مانشستر يونايتد والذي سبق وان توج باللقب في نسخة 2008

- كما اصبح تاني فريق يحقق اللقب بعد خسارته في المره الاول، بعد برشلونة الاسباني الذي خسر اللقب في نسخة 2006 وحققه في نسخة 2009 بينما خسرها ليفربول في نسخة 2005 وحققها في نسخة 2019

- رفع ليفربول ألقاب الأندية

الأوروبية في البطولة إلى 8 ألقاب علي حساب فرق من أمريكا الجنوبية بينما يتجمد رصيد اندية امريكا الجنوبية عند 3 ألقاب أمام الفرق الاوروبية من اصل11 نهائي بين فرق امريكا الجنوبية وأوروبا.

- أصبح محمد صلاح اول لاعب مصري يحقق لقب كاس العالم للأندية وثاني لاعب عربي مع فريقه بعد أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الحالي وريال مدريد السابق، والذي توج بها مع الريال، حيث فشل من قبل اللاعبين المصرين في تحقيق اللقب واخرهم الموسم الماضي حسين الشحات.

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- توج المدرب الالماني يورجن كلوب

باللقب الاول له في بطولة العالم الاندية خلال اول مشاركة ليه، ليصبح أول مدرب ألماني يفوز بالبطولة.

ليعادل بذلك الرقم المسجل باسم "السير فيرجسون" الذي حقق اللقب في نسخة 2008 بينما حصد كل من زيدان لقبين وانشيلوتي لقبين ويبقى المتصدر للبطولة الاسباني بيب جورديولا برصيد 3القاب نسخة 2009،2011،2012

- أصبح ليفربول تاني فريق انجليزي يشارك في بطولة العالم مرتين بعد مانشستر يونايتد الذي شارك في النسخة الاول عام 2000 ونسخة 2008

- رفع محمد صلاح نجم ليفربول عدد القابه مع ليفربول الي 3القاب بعدما حقق لقب دوري ابطال اوروبا والسوبر الاوروبي وكاس العالم الاندية

- حقق يورجن كلوب بذلك 3 القاب مع ليفربول بعدما حصد لقب دوري ابطال اوروبا والسوبر الاوروبي وكاس العالم الاندية

- أصبح فريق فلامنجو تاني فريق برازيل يحصد مركز الوصف بعد سانتوس البرازيل في نسخة 2011