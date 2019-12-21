اخبار الرياضه

هندرسون : نريد حصد أكبر عدد من الألقاب مع ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب جوردان هندرسون ظهير أيسر فريق الإنجليزي عن سعادته بتتويج فريقه بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الريدز.

وتوج ليفربول بكأس العالم للأندية بعد تغلبه بهدف نظيف على فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية.

وقال هندرسون في تصريحات تليفزيونية

Advertisements
عقب المباراة، "سعيد للغاية بإضافة بطولة جديدة لليفربول، فنحن نريد تحقيق الانتصارات دائمًا، والحصول على أكبر عدد من الألقاب".

وتابع حديثه " مواهة فلامينجو كانت صعبة للغاية، لأننا نلعب في ظروف

غير جيدة بالنسبة لنا، ومع ذلك دافعنا جيدًا واستطاعنا أن نحسم بالبطولة بهدف".

وأضاف ظهير أيسر ليفربول " نحاول دائمًا أن نتطور أسلوب اللعب فهناك أيضًا مبارايات صعبة بالدوري الإنجليزي ونسعى لتحقيق الانتصارات". 

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي وصيف المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هندرسون : نريد حصد أكبر عدد من الألقاب مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا