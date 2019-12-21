هندرسون : نريد حصد أكبر عدد من الألقاب مع ليفربول

أعرب جوردان هندرسون ظهير أيسر فريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بتتويج فريقه بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الريدز.
وتوج ليفربول بكأس العالم للأندية بعد تغلبه بهدف نظيف على فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية.
وقال هندرسون في تصريحات تليفزيونية
وتابع حديثه " مواهة فلامينجو كانت صعبة للغاية، لأننا نلعب في ظروفغير جيدة بالنسبة لنا، ومع ذلك دافعنا جيدًا واستطاعنا أن نحسم بالبطولة بهدف".
وأضاف ظهير أيسر ليفربول " نحاول دائمًا أن نتطور أسلوب اللعب فهناك أيضًا مبارايات صعبة بالدوري الإنجليزي ونسعى لتحقيق الانتصارات".
يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي وصيف المسابقة.
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