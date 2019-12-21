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بعد التتويج بكأس العالم للأندية..محمد صلاح يحصد البطولة الثالثة له مع ليفربول

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توج فريق الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره البرازيلي فلامينجو بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد خليفة الدولي، في المباراة النهائي للبطولة التي استضافتها قطر .

نجح محمد صلاح في التتويج بالبطولة الثالثة مع الريدز بعد التتويج بكأس العالم للأندية ، بعد حصده لبطولتي

في نسختها الأخيرة، بعدما فاز على توتنهام بهدفين دون رد في النهائي ، وبطولة كأس السوبر الأوروبي، عقب الفوز على بالركلات التريجيحية.

وفشل ليفربول مع محمد صلاح، بالتتويج بكأس السوبر الإنجليزي، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، بالركلات التريجيحية في بداية الموسم الكروي الجديد، وأحتل ليفربول مركز الوصافة في الموسم الماضي

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من البريميرليج، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، بعدما حصد 97 نقطة، فيما حصد مان سيتي 98 نقطة، ليتوج بلقب البريميرليج.

وأنضم صلاح إلى ليفربول قادمًا من صفوف نادي روما الإيطالي في الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وتوج صلاح بالحذاء الذهبي في الموسميين الماضيين من الممتاز، ويحتل المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الحالي، برصيد 9 أهداف.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول البريميرليج برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، الوصيف، والذي يملك 39 نقطة.

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