بعد التتويج بكأس العالم للأندية..محمد صلاح يحصد البطولة الثالثة له مع ليفربول

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره البرازيلي فلامينجو بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد خليفة الدولي، في المباراة النهائي للبطولة التي استضافتها قطر .

نجح محمد صلاح في التتويج بالبطولة الثالثة مع الريدز بعد التتويج بكأس العالم للأندية ، بعد حصده لبطولتي دوري أبطال أوروبا

في نسختها الأخيرة، بعدما فاز على توتنهام بهدفين دون رد في النهائي ، وبطولة كأس السوبر الأوروبي، عقب الفوز على تشيلسي بالركلات التريجيحية.

وفشل ليفربول مع محمد صلاح، بالتتويج بكأس السوبر الإنجليزي، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي، بالركلات التريجيحية في بداية الموسم الكروي الجديد، وأحتل ليفربول مركز الوصافة في الموسم الماضي

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من البريميرليج، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، بعدما حصد 97 نقطة، فيما حصد مان سيتي 98 نقطة، ليتوج بلقب البريميرليج.

وأنضم صلاح إلى ليفربول قادمًا من صفوف نادي روما الإيطالي في الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وتوج صلاح بالحذاء الذهبي في الموسميين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الحالي، برصيد 9 أهداف.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول البريميرليج برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، الوصيف، والذي يملك 39 نقطة.