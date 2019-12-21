شاهد .. ليفربول بطلاً لـ كأس العالم للأندية على حساب فلامينجو

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه على نظيره البرازيلي فلامينجو بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد خليفة الدولي، في المباراة النهائي للبطولة التي تستضيف قطر فعاليتها.

كان وقت المباراة الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ، بعدما فشلت محاولات أي من الفريقين في ترجمة الفرص المحققة إلى أهداف، خاصة ليفربول الذي أتيحت له أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 55 في كرة ارتدت من القائم عبر فيرمينو، وفي

الوقت البديل من زمن الشوط الثاني، تقدم ساديو ماني في انفراد أمام المرمى البرازيلي قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء ويصفر حكم اللقاء معلناً احتساب ركلة جزاء للفريق الإنجليزي وسط اعتراضات واسعة من لاعبي فلامينجو وجهازهم الفني، وتم اللجوء إلى تقنية "الفار"، ليعلن بعدها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، تراجعه عن قراره ويقوم بعمل إسقاط للكرة.

شهد اللقاء مشاركة الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، والذي كان يستعد

لتنفيذ ركلة الجزاء التي تم احتسابها قبل اللجوء إلى تقنية "الفار"، قبل أن يتم تغييره في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني لينل تحية خاصة من الجماهير المتواجدة، وشارك شاكير بدلاً منه.

ولجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي لمدة نصف ساعة على شوطين، ليتمكن الفريق الإنجليزي خلال الشوطين من فرض سيطرته وحسم اللقاء لصالحه.

وفي الدقيقة 99 من زمن المباراة، نجح ليفربول في تسجيل أول أهداف اللقاء عبر لاعبه البرازيلي فيرمينو الذي استغل تمريرة السنغالي ساديو ماني، لينجح فيرمينو في مراوغة حارس فلامينجو ودفاعات الفريق البرازيلي معلناً عن أول أهداف اللقاء.