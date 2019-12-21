الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه ، استعدادا للقاء المقاولون العرب الاثنين المقبل بالأسبوع العاشر من الدورى المصري الممتاز. وشهدت القائمة عودة الصاعد حازم مرسى مع غياب باهر المحمدى للايقاف واستبعاد أحمد مدبولى وأسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى ومصطفى فارس وغيرهم لأسباب متنوعة. وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى ومصطفى فارس وغيرهم لأسباب متنوعة. القائمة كاملة كالتالي. حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى. Advertisements خط الدفاع .. محمد هاشم ، محمد مجدى الجمل ، محمد عمار ، أحمد أيمن ، محمود البدرى. مجدى الجمل ، محمد عمار ، أحمد أيمن ، محمود البدرى. خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، عماد حمدى ، محمد مخلوف ، محمد صادق ، همام طارق ، بيكيتى سيلفا ، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو ، محمد الشامى ، حازم مرسى .

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