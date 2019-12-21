فيديو.. ليفربول يتقدم على فلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي، على نظيره فلامينجو البرازيلي بالهدف الأول، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب خليفة الدولي في نهائي

بطولة كأس الهالم للأندية.جاء الهدف في الدقيقة 99 من زمن المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين عبر اللاعب البرازيلي فيرمينو بعد مراوغة ناجحة للدفاع وحارس المرمى.