نجح فريق المصري في ادراك التعادل امام بيراميدز في الشوط الثاني في القاء الذى اقيم اليوم بستاد السويس ضمن الجولة التاسعة لدوري الممتاز. ضمن الجولة التاسعة لدوري الممتاز. تقدم بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في الدقيقة 49 وتعادل حسن علي للمصري في الدقيقة 74. 49 وتعادل حسن علي للمصري في الدقيقة 74. ارتفع رصيد بيراميدز الى 13 نقطة وصعد للمركز السابع، بينما رفع المصري رصيده الى 8 نقاط وصعد للمركز الثالث عشر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يواصل عروضه الهزيله ويتعادل مع المصري بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.