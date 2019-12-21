"الفار" ينقذ فلامينجو أمام ليفربول والتعادل يحسم الوقت الأصلي في نهائي المونديال

حسمت نتيجة التعادل السلبي، مواجهة ليفربول الإنجليزي، ونظيره فلامينجو البرازيلي، خلال الوقت الأصلي من اللقاء الجاري بينهما على ملعب ستاد خليفة الدولي في قطر، بنهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ولم تفلح محاولات أي من الفريقين في ترجمة الفرص المحققة إلى أهداف، خاصة ليفربول الذي أتيحت له أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 55 في كرة ارتدت

من القائم عبر فيرمينو، وفي الوقت البديل من زمن الشوط الثاني، تقدم ساديو ماني في انفراد أمام المرمى البرازيلي قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء ويصفر حكم اللقاء معلناً احتساب ركلة جزاء للفريق الإنجليزي وسط اعتراضات واسعة من لاعبي فلامينجو وجهازهم الفني.وتم اللجوء إلى تقنية "الفار"، ليعلن بعدها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، تراجعه عن قراره ويقوم بعمل إسقاط للكرة.يشهد اللقاء مشاركة الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، والذي كان يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء التي تم احتسابها قبل اللجوء إلى تقنية "الفار".ويلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي لمدة نصف ساعة على شوطين.كان فريق مونتيري المكسيكي، قد تغلب على الهلال السعودي برباعية لثلاثة عبر ركلات الترجيح، ليحتل الترتيب الثالث بالبطولة ويحصد الميدالية البرونزية.