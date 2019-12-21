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مانشستر سيتي يضرب ليستر بثلاثية بالدوري الإنجليزي

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فاز فريق مانشستر سيتي، على نظيره ليستر سيتي، بثلاث أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الإتحاد، ضمن الجولة الـ18 من ،"البريميرليج".

 

افتتح جيمي فاردي التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 22، عبر جيمي فاردي بعد تسديدة رائعة سكنت شباك السيتي،

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قبل أن يسجل مانشستر سيتي هدفين، عبر رياض محرز في الدقيقة 30، بعد مجهود فردي رائع، ثم سدد كرة قوية أرضية داخل شباك ليستر، ثم سجل ألكاي جندوجان في الدقيقة 43ـ عبر ركلة جزاء، بعدما سجل جابرييل خيسوس هدف مان سيتي الثالث في الدقيقة 72، بعد مجهود رائع من كيفين دي بروين، والذي يرسل كرة عرضية أرضية رائعة، يسجلها خيسوس داخل الشباك.

 

بتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني، مبتعدًا عن المتصدر برصيد 49 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي.

 

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