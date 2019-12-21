مانشستر سيتي يضرب ليستر بثلاثية بالدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي، على نظيره ليستر سيتي، بثلاث أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الإتحاد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي،"البريميرليج".
افتتح جيمي فاردي التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 22، عبر جيمي فاردي بعد تسديدة رائعة سكنت شباك السيتي،
بتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني، مبتعدًا عن ليفربول المتصدر برصيد 49 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي.
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