رسميًا | مدرب شباب بلوزداد يتخلى عن منصبه

تقدم عبد القادر عمراني، المدير الفني لنادي شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين الجزائري، بأستقالته من منصبه، بعد تعادل الفريق مع ضيفه مولودية وهران 1/1، اليوم السبت، ضمن المرحلة الخامسة عشر من المسابقة.
وذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن عمراني، أعلن عن إستقالته بعد نهاية المباراة وهو في حالة غضب شديد.
ونفى سعيد عليق المدير العام لنادي شباب بلوزداد علمه باستقالة عمراني، ملمحاً بأنها قد تكون في لحظة غضب فقط.
يشار أن شباب بلوزداد يتصدر الدوري الجزائري بـ29 نقطة متقدماً بنقطتين عن ملاحقه المباشر وجاره مولودية الجزائر الذي يملك مباراة مؤجلة سيلعبها الشهر المقبل أمام ضيفه وفاق سطيف.
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