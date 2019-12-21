وفاة أسطورة منتخب إنجلترا “مارتن بيترز”

توفي مارتن بيترز لاعب منتخب إنجلترا السابق، والذي سجل هدفًا في فوز منتخب بلاده على ألمانيا الغربية في نهائي كأس العالم لكرة القدم عام 1966، عن عمر يناهز 76 عامًا.
وذكر نادي وييستهام يونايتد أحد الأندية التي لعب لها بيترز، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “توفي بيترز بهدوء أثناء نومه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد معركة طويلة وشجاعة مع المرض”.
وتابع الموقع الرسمي للنادي: “إن الزوج المحبوب والأب والجد ، والرجل اللطيف والخاص، خسرنا الكثير برحيله ، لكننا فخورون جدًا بكُل ما حققه ، ونحتفظ بالعديد من الذكريات السعيدة له “.
وسجل بيترز الهدف الثاني، فيما سجل زميله في ويستهام جيف هريست ثلاثية، في الفوز على ألمانيا 4 / 2 بعد الوقت الإضافي، والذي منح المنتخب الإنجليزي لقبه الوحيد في كأس العالم.
وكان بيترز بدأ مسيرته في ويستهام، قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبر ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد.
وسجل اللاعب الراحل 174 هدفًا في أكثر من 700 مباراة خاضها مع الأندية التي لعب لها في كرة القدم الإنجليزية، كما سجل 20 هدفًا في 67 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.
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