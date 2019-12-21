أسطورة بايرن ميونخ يدعم استمرار المدرب المؤقت “فليك”

قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه السبت أن “لا شيء يمنع” أستمرار هانزي فليك مدرباً للنادي البافاري حتى نهاية الموسم.
ولم يعلن رومينيغه رسمياً عن توقيع عقد مع فليك لكنه أكد ما ألمح إليه المراقبون في الآونة الأخيرة كون النتائج وطريقة لعب فليك مقنعين بشكل كبير لأستمراره في منصبه على الأقل حتى يونيو المقبل.
وقال رومينيغه الذي أعلن أنه سيجتمع مع فليك يوم الأحد لمناقشة مستقبله، في تصريح لقناة “سكاي” الألمانية “نحن سعداء بتطور الفريق وجودة اللعب، والنتائج جيدة، إنه يقوم بعمل جيد”.
وعُيِّن فليك، المساعد السابق للكرواتي نيكو كوفاتش، منذ إقالة الأخير من منصبه في الثالث من وفمبر الماضي.، بعقد أنتهى السبت عقب الفوز على فولفسبورغ 2-صفر في المرحلة السابعة عشرة الأخيرة من دور الذهاب.
ومنذ أستلامه المهمة، قاد فليك بايرن الى الفوز في ثماني مباريات في مختلف المسابقات مقابل خسارتين.
وأنهى بايرن دور الذهاب في البوندسليجا في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ المتصدر، وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سيلاقي تشلسي الانجليزي.
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