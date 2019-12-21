ميجيل لايون يشيد بما فعله نجوم مونتيري في الهلال

عبر لاعب فريق مونتيري المكسيكي ميغيل لايو عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه علي حساب الهلال السعودي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 ،ليتوج بالمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق نفس الأنجاز عام 2012 .
وقال لايون في تصريحات بعد المباراة : “المواجهة كانت صعبة للغاية ،وحاولنا ان نتوج بالميدالية البرونزية ولعبنا بكل تركيز من أجل ذلك وهو ما نجحنا فيه بالفعل بعد المجهود الكبير الذي بذلناه طول اللقاء” .
وأضاف : “جميع اللاعبين أدوا مباراة جيدة للغاية ،وبذلوا مجهوداً كبيراً جداً علي الرغم من الغيابات الكثيرة في التشكيلة ،لكن بفضل الإنسجام والتجانس بين جميع عناصر الفريق نجحنا في تحقيق ما لعبنا من أجله” .
وأشاد لايون بالتنظيم المميز للبطولة ،مؤكدا ان قطر نظمت نسخة رائعة اكدت بها جاهزيتها القوية لاستضافة كاس العالم .2022
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