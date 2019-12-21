تقرير | مواجهة إيطالية جديدة في السعودية

تستضيف السعودية الأحد للعام الثاني تواليا، مباراة كأس السوبر الإيطالية التي ستجمع بين يوفنتوس ولاتسيو، وتأتي قبل نحو أسبوعين من أستضافة المملكة كأس السوبر الإسبانية ضمن سلسلة من النشاطات التي ترغب من خلالها بتعزيز حضورها الرياضي عالمياً.

ووصل فريق مدينة تورينو المتوج بطلاً للدوري المحلي في المواسم الثمانية الأخيرة، وفريق العاصمة لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، الى العاصمة السعودية تحضيراً للمباراة التي يستضيفها غداً ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بعدما أقيمت في الموسم الماضي في جدة، وانتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدف وحيد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأتاح لقب الموسم الماضي لنادي “السيدة العجوز” الأنفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، بينما يسعى لاتسيو هذا العام الى التتويج للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2017.

ويحتل يوفنتوس حالياً صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع انطلاق المرحلة السابعة عشرة، برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان. وخاض فريق مدينة تورينو مباراته في هذه المرحلة الأربعاء وفاز على سمبدوريا 2-1، بينما سيلاقي إنتر في وقت لاحق السبت ضيفه جنوى.

أما لاتسيو، فيحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة أمام غريمه روما الذي فاز الجمعة على فيورنتينا 4-1، علما بأن لاتسيو سيخوض مباراته المؤجلة في هذه المرحلة ضد فيرونا في فبراير المقبل.

– “مباراة مختلفة” –

وقال مدرب لاتسيو سيموني اينزاغي في المؤتمر الصحافي عشية المباراة انها “مختلفة تماماً عن لقائنا الماضي في الدوري، ويجب أن نبتعد عن أرتكاب الأخطاء في الملعب، ولابد أن ننسى فوزنا في 8 مباريات متتالية في “الكالتشيو”، لأنه لقاء حاسم قد يمتد لـ 120 دقيقة، يحتاج أن نخوضه بأداء قوي لتحقيق اللقب”.

وأضاف “لا يهمني أن يلعب يوفنتوس بمهاجمينِ أو ثلاثة، حضَّرنا للمباراة بشكل جيد لمواجهة منظومة متكاملة في كافة الخطوط، حيث يملك خصمنا لاعبين مميزين في خط الدفاع، إضافة إلى المهاجمين”.

وأشاد بنجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال “هو لاعب كبير ويستطيع إنهاء المباراة في أي وقت، ولكننا سنلعب بنفس أسلوبنا الذي لعبنا به في الدوري، ونحاول التحكم في الكرة والتمركز بشكل جيد دفاعيا لإيقافه مع باقي اللاعبين، لعبنا عدة مواجهات حاسمة ونعيش علاقة رائعة داخل الفريق، وهذا سيساعدنا في تقديم مباراة كبيرة”.

أما قائد لاتسيو الدولي البوسني سيناد لوليتش فقال “هذه المباراة تختلف عن اللقاء السابق الذي جمعنا مع يوفنتوس قبل موسمين حين حققنا اللقب في العاصمة روما. ومن المهم جدا أن نمثل لاتسيو بشكل مميز في السعودية وسنخوض اللقاء بحماس كبير”.

وأضاف “سنواجه فريقا بطلاً بكامل نجومه، وستكون مواجهة صعبة، ولكن بالإصرار سنحقق مرادنا بتحقيق الكأس”.

من جهته، شدد ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس على أن فريقه يستمتع ويلعب بشغف كبير خلال الفترة الماضية، وقال “نعم هناك أمور لا تسعدنا وأخطاء يجب تجاوزها، ولكنني سعيد بالنتائج التي تحققت بداية من التأهل إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونسعى لتحقيق طموحاتنا بالوصول إلى المراحل الأخيرة فيه”.

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وأضاف: “يجب أن نلعب بذات الأستمرارية في تحقيق النتائج المميزة، لعبنا 23 مباراة لم نخسر إلا في مواجهة واحدة منها فقط، أما التذبذب في المستويات فهو طبيعي في عالم كرة القدم”.

ووصل يوفنتوس الجمعة الى الرياض بتشكيلة تضم غالبية نجومه، لاسيما رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني.

وهي ليست المرة الأولى التي تقام فيها كأس السوبر الإيطالية خارج البلاد، اذ درجت العادة على إقامتها في بلاد أخرى للترويج لكرة القدم المحلية، لاسيما في الصين وقطر خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأثارت إقامة المباراة في السعودية العام الماضي، جدلا في إيطاليا لاسيما على خلفية القواعد التي تفرضها المملكة للفصل بين الذكور والاناث في المدرجات، في انتقادات لم تخل من المواقف السياسية، والغمز من قناة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع أول أكتوبر 2018، ما أثار تساؤلات كثيرة في إيطاليا حول صوابية إقامة إحدى أهم المباريات المحلية، في السعودية.

ومن المقرر ان يمتد عقد إقامة كأس السوبر الإيطالية في السعودية لثلاثة مواسم.

وتأتي إقامة كأس السوبر ضمن مسعى سعودي لزيادة النشاطات الرياضية، في إطار “رؤية 2030” التي تأمل من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وإضافة إلى كأس السوبر الإيطالية، ستستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم في الأعوام الثلاثة المقبلة بدءاً من يناير المقبل بمشاركة أربعة فرق.

وستقام الكأس الإسبانية بين الثامن من يناير المقبل و12 منه، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك بنظام جديد بمشاركة أربعة فرق هي برشلونة وريال مدريد أتليتيكو مدريد وفالنسيا، ومباراتي نصف نهائي تليهما مباراة نهائية بين الفائزين على الكأس السوبر.

وبموجب سحب القرعة، ستجمع مباراتا الدور نصف النهائي بين فالنسيا وريال مدريد من جهة، وبرشلونة وأتلتيكو من جهة أخرى.

وأستضافت المملكة في الآونة الأخيرة دورة كرة مضرب دولية استعراضية للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة ثمانية لاعبين وأحرز لقبها الروسي دانييل مدفيديف بفوزه على الإيطالي فابيو فونيني، وتستعد مطلع الشهر المقبل لاستضافة نسخة أولى من رالي دكار الصحراوي، إلى أول دورة محترفة للغولف للسيدات ستقام بين 19 و22 مارس المقبل.

كما أقيمت العام الماضي بطولة “سوبر كلاسيكو” بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق والسعودية. وأقيم “كلاسيكو” كرة القدم الأميركية الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين مجدداً هذا العام، وأنتهى بفوز “راقصي التانغو” ونجمهم ليونيل ميسي الذي سجل هدف الفوز الوحيد.

ولم تقتصر النشاطات الرياضية المتزايدة على كرة القدم، إذ شملت أيضاً أستضافة الجولة الإفتتاحية لبطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة، وبطولة العالم للفورمولا واحد للزوارق السريعة، ونزالاً على ألقاب عالمية في الوزن الثقيل بين الملاكمين الأميركي-المكسيكي أندي رويز والبريطاني أنطوني جوشوا، علماً أن الأخير أستعاد لقبه العالمي بفوزه على منافسه بالنقاط وثأر لخسارته المفاجئة أمامه منتصف هذا العام.