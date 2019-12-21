مدرب الهلال السعودي حزين لعدم انتزاع برونزية المونديال

أعرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن حزنه لفشل فريقه في إنتزاع الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بقطر.
جاءت تصريحات لوسيسكو عقب هزيمة الهلال من مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال لوسيسكو “أعتقد أننا أضعنا فوزاً كان في المتناول بعدما سيطرنا على الكثير من فترات اللقاء، وأهدرنا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بفوزنا بالبرونزية”.
وأضاف: “لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولم تمض الأمور بالشكل المطلوب والصحيح، حتى وصلنا لركلات الجزاء التي رجحت كفة الفريق المنافس”.
واختتم المدرب الروماني تصريحاته بالقول “الإرادة كانت حاضرة بين لاعبي الهلال بدليل سيطرتنا على مجريات الأمور خلال اللقاء الذي كان ممتعًا للغاية”.
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