مدرب مونتيري المكسيكي: الفوز ببرونزية المونديال أمر رائع

أعرب الأرجنتيني الجنسية صاحب الأصول اللبنانية أنطونيو محمد المدير الفني لمونتيري المكسيكي عن سعادته للفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية المقامة بقطر.

وجاءت تصريحات أنطونيو محمد عقب فوز مونتيري على الهلال السعودي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكُل منهما.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال أنطونيو محمد “الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة العالم أمر رائع للغاية وبالتأكيد سيضاف إلى تاريخ الجيل الحالي من اللاعبين”.

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وأضاف: “لاعبو مونتيري قدموا المطلوب منهم على أكمل وجه ممكن، رغم غياب مجموعة من العناصر الأساسية في الفريق، فالجميع لم يقصر نهائيًا”.

وأوضح “نحن من يستحق التتويج بالبرونزية وليس الهلال، فقد قدمنا مستوى متميز للغاية، ودائمًا ما نخوض المباريات من أجل تحقيق الأنتصار، وهذا هو شعارنا”.

وأختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته بالقول “لدينا تكتيك معين مع الحراس قبل ركلات الترجيح في مثل هذه المباريات المهمة، وكذلك اللاعبين المكلفين بالتسديد، والذين قاموا اليوم بدورهم على أكمل وجه”.