دالي بليند يواجه خطر الاعتزال بعد إصابته في القلب!

ذكر نادي أياكس آمستردام الهولندي، اليوم السبت، أن مدافعه الدولي الهولندي دالي بليند يعاني من التهاب في عضلة القلب، وإنه تم تركيب جهاز وقف الرجفان تحت جلده .

وأضاف بطل الدوري الهولندي أن بليند خضع لعملية جراحية أمس الجمعة، والتي جاءت بعد فحوصات طبية مكثفة، بعد شكوى اللاعب من الشعور بالدوار خلال مباراة الفريق أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وأصبح من غير الواضح موعد عودة بليند / 29 عامًا / للعب مع الفريق مرة أخرى، وقال نادي أياكس إنه لن ينضم للمعسكر التدريبي للفريق في أوائل يناير المقبل، لكنه يواصل العمل من أجل الشفاء في العاصمة الهولندية آمستردام.